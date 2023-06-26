Минск и Москва начнут либерализацию международных автоперевозок в третьи страны

Белоруссия и Россия договорились о реализации плана по либерализации международных автоперевозок в третьи страны с 2024 года. Об этом рассказал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, сообщает агентство РИА Новости.

По словам Крутого, стороны согласовали четырехступенчатый план по отказу от необходимости предоставления разрешений на перевозку грузов. С 1 января будущего года безразрешительная система начнет действовать с Сербией и Балканскими странами, с 2025 года — в рамках всех стран СНГ, с 2026 года -— со всеми странами ЕС и Великобританией, а с 2030 года — со всеми остальными странами.