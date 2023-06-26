Электрический Mercedes-Benz EQG замечен на тестах

В Сети появились снимки электрокара Mercedes-Benz EQG. Фотошпионы заметили автомобиль во время тестовых испытаний.

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Прототип электрического Mercedes-Benz EQG во время тестовых испытаний был скрыт камуфляжной пленкой. Сильная маскировка всего кузова указывает на то, что модель не будет представлена до конца текущего года. Новый EQG сохранил отличительную черту - полностью квадратный кузов.

Напомним, что модель строится на базе концепта EQG, который был представлен в Мюнхене в 2021 году. Высока вероятность, что производитель сохранит дизайн автомобиля. Модель может получить такой же интерьер, какой используется для G-класс. Напомним, что у последнего есть 2 дисплея диагональю 12.3 дюйма каждый.

EQG получит шасси с лестничной рамой и 4 электромотора. Нет информации о производительности такой установки, но она может составлять 600 – 670 л.с. Нет сведений и о емкости батареи. Компания использует современную технологию, которая позволяет увеличить запас хода на полном заряде. Дальность хода у нового EQG может составлять 500 км.

Еще один проект, который активно готовится компанией Mercedes - обновленная версия G-Class. Такой автомобиль должен получить газовый двигатель. Высока вероятность, что обе модели будут иметь сходства в оформлении кузова и салона, так как это уже отражается в тестовых прототипах, замеченных фотошпионами.