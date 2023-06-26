Немецких автопроизводителей оштрафуют за подлог тестов

Как сообщает SPEEDME.RU, немецкие автопроизводителя обязаны выплатить компенсацию за то, что некоторые автомобили бфли оснащены незаконными устройствами контроля выбросов. Из-за решения федерального суда Германии компании Volkswagen, Mercedes-Benz и другие могут лишиться миллионов евро.

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По данным источника, компенсация будет составлять от 5% до 15% от стоимости автомобиля. Такое решение было вынесено по отношению к Volkswagen, его суббренда Audi и Mercedes-Benz.