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Немецких автопроизводителей ждет банкротство

Как сообщает SPEEDME.RU, немецкие автопроизводителя обязаны выплатить компенсацию за то, что некоторые автомобили бфли оснащены незаконными устройствами контроля выбросов. Из-за решения федерального суда Германии компании Volkswagen, Mercedes-Benz и другие могут лишиться миллионов евро.

Немецких автопроизводителей оштрафуют за подлог тестов
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По данным источника, компенсация будет составлять от 5% до 15% от стоимости автомобиля. Такое решение было вынесено по отношению к Volkswagen, его суббренда Audi и Mercedes-Benz.

Судья отменил предыдущие отказы судов в удовлетворении таких исков и вернул их в апелляционные суды. Эксперт отметил, что компаниям необходимо доказать важность этих устройств, а не незаконность.

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