Маршруты наземного транспорта в Москве изменят из-за Курбан-байрама

Маршруты московского наземного транспорта изменяются в связи с празднованием в столице Курбан-байрама. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Во вторник, 27 июня, с 23:35 до конца мероприятия в среду, 28 июня, автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут идти через метро «Минская».

Так, маршрут автобуса № е29 укоротят до метро «Ломоносовский проспект». Автобусы № 260 (после остановки «Мосфильмовская улица») и № п209 пойдут до микрорайона Матвеевское через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана.

Изменения коснутся и маршрутов № 103, 130, 260, 464 и 470. После Мосфильмовской улицы до Филей они пройдут также через Киевский вокзал.

При этом в обратном направлении все перечисленные автобусы будут ходить в указанный период по своим обычным маршрутам.