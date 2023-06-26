Alpine работает над четырехместным купе и водородными двигателями внутреннего сгорания

Бренд спортивных автомобилей, принадлежащий Renault, также заявляет, что работает над четырехместным купе A310 и водородными двигателями внутреннего сгорания.

© PNZdrive

Если все пойдет по плану, бренд спортивных автомобилей Alpine 2030 года будет неотличим от того, что мы знаем сегодня. В настоящее время фирма продает только один автомобиль — приветствуемый критиками, но устаревающий A110 — и только в одной части мира. Но к концу десятилетия производительное подразделение Renault будет представлено на важнейших рынках, таких как США, и будет состоять из семи автомобилей, полностью работающих на электричестве, включая родстер A110.

Alpine сообщила о выпуске родстера сегодня во время дня инвесторов компании, когда она подтвердила свой план по разработке собственной архитектуры Alpine Performance Platform (APP), решив не реализовывать первоначальный план совместной разработки следующего A110 с Lotus. Но это не означает полного разрыва отношений с Lotus, как мы увидим позже.

Итак, каковы семь альпийских гор на 2030 год? Первый — это A290, серийная версия прототипа A290B, который мы видели ранее в этом году. Горячий хэтчбек нового Renault 5 EV построен на платформе Renault CMFB-EV и поступит в продажу в 2024 году. Годом позже за ним последует кроссовер C-сегмента GT, а в 2026 году — совершенно новый A110. В этом году Alpine заявляет, что выйдет на уровень безубыточности и получит доход в размере 2 миллиардов евро.