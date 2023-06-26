Появились первые фотографии универсала BMW M5 Touring

Компания BMW опубликовала первые фотографии нового универсала M5 Touring. Его разработка ведется параллельно с седаном следующего поколения, и они оба получат гибридную силовую установку. По некоторым данным, это будет система от кроссовера XM с комбинированной мощностью свыше 700 лошадиных сил. Тесты прототипов универсала начнутся в ближайшие дни.

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По словам BMW, на решение о разработке M5 Touring во многом повлиял успешный запуск младшего универсала M3 Touring. Причем новая пятидверка, как и седан седьмого поколения, окажется гибридом. Предполагается, что речь идет о силовой установке кроссовера XM. В ней «битурбовосьмёрку» S68 объёмом 4,4 литра дополняет встроенный в трансмиссию электромотор, благодаря чему отдача может достигать 748 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

BMW

BMW

Это позволит универсалу конкурировать со следующим Mercedes-AMG E 63 S, который тоже станет гибридом с отдачей 700 сил и 1200 Нм, а также Audi RS6 Avant. Для сравнения: нынешняя M5 CS располагает «восьмеркой» мощностью 635 лошадиных сил и 750 Нм; последний BMW M5 Touring (E61, 2004—2010) имел пятилитровый V10, развивающий 507 сил и 520 Нм; а у E34 была рядная «шестерка» 3.8 мощностью 340 сил и 400 Нм.