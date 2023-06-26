Lucid поделится с Aston Martin технологиями для будущего электромобиля

Американская фирма Lucid Motors поделится технологиями с британской маркой Aston Martin. Стороны заключили партнерское соглашение, в рамках которого Lucid обязуется предоставить Aston Martin доступ к технологиям для производства люксовых электромобилей. В обмен на это американская компания получит акции Aston Martin на сумму 100 миллионов долларов, которые она не сможет продавать в течение года. Помимо этого, Aston Martin в несколько этапов выплатит Lucid Motors 132 миллиона долларов.

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Lucid поделится с Aston Martin «компонентами трансмиссии для будущих электромобилей», говорится в официальном заявлении британского автопроизводителя. Aston Martin, как и многие другие автопроизводители, уже взял курс на электрификацию — «зеленая» стратегия бренда получила название Racing.Green.

Первым серийным (не считая Valkyrie) гибридом Aston Martin станет среднемоторный суперкар Valhalla, который собираются запустить в производство в 2024 году. На 2025-й запланирована премьера первого электромобиля марки, а к 2026 году все новые модели Aston Martin будут иметь электрифицированные модификации, чтобы с 2030 года марка могла перейти на выпуск исключительно электромобилей и подключаемых гибридов. Инвестиции в «озеленение» модельной линейки составляют два миллиарда фунтов стерлингов.