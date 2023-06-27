Водители смогут потребовать компенсацию морального вреда за неправильный штраф

Судебные инстанции получили четкий правовой сигнал: водители вправе требовать компенсации морального вреда, если их несправедливо наказали. Например, за нарушение правил парковки, которого не было. Кто обидел автомобилиста штрафом, тот должен заплатить.

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Соответствующее разъяснение сделал Второй кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела. Теперь на такие правовые позиции должны ориентироваться все нижестоящие инстанции.

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Наукой для людей в мантиях должно стать дело гражданки Н., судя по всему, упорной и целеустремленной женщины. Еще в декабре 2019 года ее оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил парковки. В суде гражданка доказала, что администраторы парковочного пространства были неправы, а она - полностью права. Но пока шли разбирательства, гражданку еще дополнительно оштрафовали за неуплату административного штрафа.

Спор шел несколько лет. В итоге претензии к Н. аннулированы. Суд подтвердил: она ничего не нарушала и никому ничего не должна. Но теперь уже у нее появились непростые вопросы к гражданам начальникам: сколько они ей должны за потраченные нервы и потерянное время? Кроме того, она потратилась на адвокатов и потребовала компенсировать еще и финансовые потери.

Ситуация до боли знакома, пожалуй, каждому водителю. Не секрет, что людей за рулем иногда обижают такими вот неправедными штрафами. Есть подозрение, что некоторые парковщики намеренно ошибаются, в надежде, что водитель молча заплатит и не станет разбираться.

Впрочем, возможно, все это домыслы и никакого заговора парковщиков нет. А не ошибается, мол, только тот, кто сам никого не штрафует.

Как бы то ни было, возникает принципиальный правовой вопрос: достаточно ли просто отменить неправильный штраф? И обязан ли гражданин, защищающий свои права, экономить на адвокатах?

В данном случае гражданка заявила, что гонорары адвокатам составили 36 тысяч рублей. Однако суд срезал компенсацию до 9 тысяч рублей.

Что же касается компенсации морального вреда, то в ней и вовсе было отказано. Мол, наказали и наказали, нечего здесь ошибаться.

Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции категорически не согласился с позициями нижестоящих инстанций. При этом в своем определении он сослался на постановление Пленума Верховного суда РФ по правилам возмещения морального вреда, принятое в конце прошлого года.

"Отсутствие в законодательном акте прямого указания на возможность компенсации причиненных нравственных или физических страданий по конкретным правоотношениям не означает, что потерпевший не имеет права на компенсацию морального вреда, причиненного действиями, нарушающими его личные неимущественные права, - цитирует Касcационный суд постановление пленума ВС РФ. - Так, например, судом может быть взыскана компенсация морального вреда, причиненного незаконными решениями органов и лиц, наделенных публичными полномочиями".

Пленум Верховного суда особо подчеркнул, что возможна компенсация морального вреда, причиненного гражданину, который был несправедливо наказан по какой-либо статье КоАП.

Таким образом, подчеркивают эксперты, Кассационный суд на практике стал проводить новые правовые позиции Верховного суда РФ. Дело отправлено на новое рассмотрение с разъяснением: надо объяснить, почему так резко срезана компенсация на адвокатов. А главное - необходимо определить размер компенсации морального вреда.