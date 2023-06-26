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Fiat отказался выпускать автомобили серого цвета

Fiat принял решение исключить серый цвет из палитры красок для кузовов автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба транснациональной корпорации Stellantis NV на официальном сайте.

Корпорация выпускает автомобили под брендами Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Fiat, Jeep и рядом других. Название «Stellantis» используется исключительно как корпоративный бренд.

В пресс-службе пояснили, что дизайнеры при создании автомобилей Fiat «вдохновляются пейзажами итальянского моря, солнца, неба и земли». Соответственно, машинам бренда подходят только яркие оттенки.

Исполнительный директор компании Fiat Оливье Франсуа уточнил, что на фоне популярности автомобилей серого цвета в ряде европейских стран, руководству было непросто принять это решение.

Вместе с тем, уточнил он, эта мера была необходимой для того, чтобы укрепить лидерство бренда, «олицетворяющего радость, яркость красок и оптимизм».

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