Россияне стали чаще пользоваться каршерингом

Жители России стали чаще пользоваться каршерингом, несмотря на рост цен сервисов. Если в январе-апреле 2022 года пользователь ездил в среднем 6,9 раза в месяц, то в этом году он совершал уже 7,5 поездок.

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Среднее количество поездок в месяц выросло у всех крупнейших операторов каршеринга, кроме "Яндекс.Драйва". Клиенты "Ситидрайва" ездят в среднем 7,4 раза в месяц, "Делимобиля" и BelkaCar - 5,1 и 5,2 соответственно, "Яндекс.Драйва" - 3,7, приводят данные в Tinkoff Data. При этом клиент может пользоваться услугами нескольких операторов.

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Клиенты всей "большой четверки" каршерингов стали тратить на поездки на 20% больше. В среднем в месяц пользователи "Ситидрайва" прокатились на 3085 рублей. Второе место по тратам занимает "Делимобиль", клиенты которого обычно тратят 2924 рубля. У пользователей "Яндекс.Драйва" на поездки уходит 2606 рублей, а у BelkaCar - 2470 рублей.

Профессор Финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец связывает рост популярности каршеринга с увеличением цен на такси. По его словам, в Москве сервисы краткосрочной аренды получили распространение во многом благодаря бесплатной парковке. Пользователей привлекает возможность оставить машину на какой угодно площадке.

При этом цены на каршеринг также выросли. Средний чек за поездку увеличился на 10% и достиг 524 рубля. Самый высокий у "Яндекс.Драйва" - 712 рублей, самый низкий у BelkaCar - 473 рубля. Аналитики связывают рост среднего чека с увеличением длительности аренды, расширением зон покрытия. Рост цен также объясняют проблемами с обновлением автопарков и ремонтом машин: усложнились поставки автомобилей и запчастей, стало труднее найти авторизованные сервисы.

Первое место по общему количеству поездок среди всех операторов каршеринга занимает "Делимобиль". Доля игрока на рынке выросла до 36%. На втором месте "Ситидрайв", он занимает 33%, у "Яндекс.Драйва" и BelkaCar по 15%.

Однако по объему трат пользователей доли операторов распределились несколько иначе: "Делимобиль" - 39%, "Ситидрайв" - 26%, "Яндекс.Драйв" - 20%, а BelkaCar - 13%. И только 1-2% приходится на других операторов каршеринга.