Минобороны Швеции рассматривает бойкот Volvo Cars из-за России

Министерство обороны Швеции и администрация города Гётеборг рассматривают возможность объявления бойкота крупнейшему шведскому автопроизводителю Volvo Cars, а также оценивают перспективы дальнейшего использования его продукции, сообщает в понедельник газета Dagens industri. Это произошло после того, как Украина внесла в список "спонсоров войны" крупнейшего совладельца компании Volvo Cars, китайскую компанию Geely Holding - из-за того, что последняя продолжает платить налоги в России.

"Это национальный вопрос, который затрагивает большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался сообща на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись", - приводит издание слова пресс-секретаря Министерства обороны Мари Тисетер.

В декабре 2017 года Geely инвестировала €3,25 млрд в производителя грузовиков Volvo Group. Китайская компания по-прежнему продает автомобили в России.