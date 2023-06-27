На заводе "Москвич" сменится гендиректор

Генеральный директор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин покинет свой пост и займет должность председателя совета директоров предприятия. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к компании.

© Телеграм-канал «Дептранс Москвы»

По словам собеседников издания, Пронин вернется на работу в департамент транспорта Москвы и займется кураторством завода со стороны столичных властей. При этом он возглавит совет директоров «Москвича» вместо директора по развитию «КамАЗа» Ирека Гумерова, который сейчас занимает этот пост. На место гендиректора столичного автозавода может прийти один из менеджеров с «КамАЗа», говорится в сообщении.

Пресс-служба завода «Москвич» подтвердила, что Пронин станет председателем совета директоров предприятия. По словам топ-менеджера, со своей командой ему удалось успешно справиться с задачей, которую поставил мэр Сергей Собянин, – с нуля запустить производство, сохранить трудовой коллектив, наладить логистические цепочки поставок и сформировать дилерскую сеть.

«На новой должности я вижу для себя обширный горизонт возможностей, связанный с выработкой стратегии работы завода и с концентрацией на важных ключевых направлениях развития производства», — отметил Пронин.