В России хотят изымать частные земельные участки под стройку трамвайных путей

В России предлагают изымать частные земельные участки под строительство трамвайных путей. Такой законопроект подготовили депутаты «Единой России». Там пояснили, что мера необходима для реализации государственной программы по обновлению данного вида транспорта в регионах.

«Речь идет об уточнении статьи 49 Земельного кодекса РФ, что позволит изымать земельные участки для строительства трамвайных путей, а также путевого оборудования», — пишут «Известия», ссылаясь на авторов законопроекта.

По словам заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Морозова, принятие закона позволит продолжить работу по развитию электротранспорта в регионах РФ и повысить доступность в отдаленных микрорайонах городов, что сэкономит время пути и благоприятно скажется на экологической обстановке субъектов.

Однако по мнению заместителя руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергея Чужакова, предложенная депутатами мера может нести риски для собственников, особенно если речь пойдет о земельных участках с расположенными на них объектами недвижимости.

«И главный риск — это справедливая оценка, чтобы компенсации было достаточно для приобретения аналогичной недвижимости в той же локации», — считает специалист.