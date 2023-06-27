СМИ: Россияне массово сдают в аренду автомобили премиум-сегмента
Россияне стали чаще сдавать в аренду премиальные автомобили, сообщают «Известия».
С начала этого года количество таких предложений в специализированных сервисах увеличилось на 55 процентов. За весь прошлый год число предложений выросло на 10% по сравнению с 2021 годом. Основной объем таких предложений приходится на Москву и область, а также Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Средняя стоимость аренды таких марок, как Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Lamborghini, составляет от 40 до 50 тысяч рублей в сутки. В отдельных случаях разбег платы может составлять от 10 до 90 тысяч рублей. По словам экспертов, прежде всего такие автомобили арендуют для командировок на несколько дней, а также для проведения тест-драйва.
Время от времени премиальный транспорт используется для демонстрации статуса, либо для мероприятий. Владельцы таких авто покрывают вырученными деньгами стоимость обслуживания и ремонта, гасят кредиты, либо организуют таким образом свой пассивный доход. При этом около 47 процентов владельцев проживают за пределами России.
Отмечается, что автомобили стало очень дорого обслуживать. То, что ранее покупалось для личного пользования, сейчас превратилось в точку убытка. Чтобы «отбить» покупку дорогой машины, проще сдать его в аренду.