СМИ: Россияне массово сдают в аренду автомобили премиум-сегмента

Россияне стали чаще сдавать в аренду премиальные автомобили, сообщают «Известия».

С начала этого года количество таких предложений в специализированных сервисах увеличилось на 55 процентов. За весь прошлый год число предложений выросло на 10% по сравнению с 2021 годом. Основной объем таких предложений приходится на Москву и область, а также Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Средняя стоимость аренды таких марок, как Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Lamborghini, составляет от 40 до 50 тысяч рублей в сутки. В отдельных случаях разбег платы может составлять от 10 до 90 тысяч рублей. По словам экспертов, прежде всего такие автомобили арендуют для командировок на несколько дней, а также для проведения тест-драйва.

Время от времени премиальный транспорт используется для демонстрации статуса, либо для мероприятий. Владельцы таких авто покрывают вырученными деньгами стоимость обслуживания и ремонта, гасят кредиты, либо организуют таким образом свой пассивный доход. При этом около 47 процентов владельцев проживают за пределами России.