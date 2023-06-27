В США зафиксировали самую высокую за 41 год смертность пешеходов в ДТП

В США количество смертей пешеходов в ДТП по итогам 2022 года оказалось самым высоким с 1981 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчет ассоциации Governors Highway Safety Association (GHSA).

Согласно отчету, в прошлом году около 7,5 тыс. пешеходов погибли в дорожно-транспортных происшествиях в США. С 2010 по 2021 год смертность этих участников дорожного движения выросла на 77%, в то время как смертность в других видах ДТП увеличилась на 25%.