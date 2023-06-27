Россияне начали массово сдавать в аренду машины премиум-класса

Жители России начали чаще сдавать в аренду премиальные автомобили, количество таких предложений с начала года выросло на 55%. Об этом со ссылкой на данные инвестиционной транспортной компании ГТК-Холдинг пишут «Известия».

Больше всего обращений в специализированные сервисы с предложением сдать свое премиальное авто в аренду (около 80%) приходится на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

При этом средняя цена аренды в сутки составляет от 10 до 150 тысяч рублей, а средний срок аренды – три-четыре дня.

Опрошенные изданием эксперты связали рост предложений аренды машин премиум-сегмента с тем, что резко выросли цены на их обслуживание. Также почти половина (47%) заявок на сдачу автомобилей в аренду приходится на клиентов, которые сейчас живут не в России и пытаются таким образом сделать дорогой автомобиль источником пассивного дохода.

«То, что ранее покупалось для личного пользования, сейчас превратилось в точку убытка. Чтобы как-то отбить покупку дорогого автомобиля, проще сдать его в аренду», – пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Наиболее популярными марками у арендаторов являются Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini и Rolls-Royce. Самым дорогим из них стал Rolls-Royce Cullinan 2019-2021 годов выпуска. Его аренда обойдётся в среднем в 95 тысяч рублей.