В Россию привезли новую Toyota Venza

Один из дилеров привез в Россию новую Toyota Venza. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 5 290 000 рублей.

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Venza создана на модульной платформе GA-K, которая лежит в основе знакомых нам моделей Toyota Camry и RAV4 нынешних поколений. "Тележка" GA-K - это стойки McPherson спереди и многорычажка сзади. Есть электронная система ACA (Active Cornering Assist), которая пресекает снос при торможении в поворотах.

В объявлении говорится, что в комплектацию автомобиля входят панорамная крыша, бесключевой доступ, цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, раздельный климат контроль с сенсорным управлением, аудиосистема JBL с сабвуфером в багажнике (от завода изготовителя), кожаная обивка салона, камера 360, вентиляция передних сидений, подогрев передних сидений, электрорегулировка передних сидений, система контроля дистанций, система контроля полосы, адаптивный круиз-контроль, обогрев руля, датчик дождя, автосвет и многое другое.