На трассе в Самарской области после смертельного ДТП запустили реверсивное движение

На трассе в Самарской области запустили реверсивное движение после ДТП со смертельным исходом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

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«Ограничение движения на вышеуказанном участке автомобильной дороги в связи с дорожно-транспортным происшествием было с 01.10 (00.10 мск), в 6.45 (5.45 мск) организовано реверсивное движение», — указано в сообщении.

Около 1:30 (мск 0:30) на 109-м километре трассы А-300 столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате чего погибли шесть человек, а еще восемь получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Ранее начальник управления ГИБДД в Самарской области Юрий Некрасов заявил, что погибший гражданин Киргизии, который управлял легковым автомобилем, мог спровоцировать ДТП на федеральной трассе.