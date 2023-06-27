Кроссовер Haval M6 начали поставлять российским дилерам

В апреле стало известно о планах Haval по выводу на российский рынок двух новых кроссоверов, один из них - M6. Накануне автовоз с Haval M6 на борту был замечен на юго-западе Москвы, фотографии опубликовал сайт "Китайские автомобили".

Сразу четыре авто для сертификации - многовато, поэтому, можно ожидать, что в ближайшее время кроссовер появится у официальных дилеров. Да и анонсированные сроки уже поджимают.

Компания заявила, что Haval M6 выйдет на рынок во втором квартале 2023 года. Цены и комплектации пока не раскрыты, но технические характеристики уже известны. Так, это - среднеразмерный кроссовер с длиной кузова 4664 мм при колёсной базе 2680 мм. Привод у модели осуществляется только на передние колёса, а приводит их в движение турбочетвёрка 1,5 литра (143 л.с., 202 Нм) в паре с 7-ступенчатым "роботом".

Аналогичный по размерам Chery Tiggo 7 Pro стоит в России от 2 709 900 рублей, чуть более компактный Changan CS55 Plus обойдётся в 2 539 900 рублей, а CS75 FL с большей базой (2700 мм) - в 2469 900 рублей. Ещё один конкурент - Geely Atlas Pro стоимостью 2 688 990 рублей (2WD).