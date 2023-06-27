Toyota отправляет в ремонт почти 600 тысяч проданных автомобилей

Компания Toyota объявила об отзыве почти 600 тысяч автомобилей. Ремонтная кампания состоится в Японии, где в сервисные центры Toyota приглашают 594 140 владельцев Yaris, хэтчбека Aqua и минивэна Sienta. Причиной крупного отзыва стал выявленный заводской брак: при изготовлении гаек шаровых опор на производстве допустили оплошность, которая может привести к появлению трещин в нижних рычагах передней подвески.

© Motor.ru / Toyota Yaris

Проблема с подвеской обнаружилась на Toyota Yaris, Aqua и Sienta, произведенных с 11 декабря 2019-го по 9 мая 2023 года. Трещины, которые могут образоваться вследствие брака, при регулярной езде по неровным поверхностям вырастут. Результатом может стать полное разрушение рычага подвески и выпадение шаровой опоры.

Пока в Toyota зарегистрировали 31 случай поломки из-за дефекта, причем четыре из них оказались фатальными для автомобиля — им было уже невозможно управлять. Ремонт с заменой проблемных деталей проведут бесплатно для владельцев.