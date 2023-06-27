Страховщики назвали авто, которые труднее всего восстановить после ДТП

Страховая компания «Согласие» назвала автомобиль Volkswagen Polo менее всего пригодным к восстановлению
Согласно данным страховой компании «Согласие», автомобили Volkswagen Polo являются наиболее непригодными для восстановления после аварийных ситуаций в России, начиная с 2023 года, сообщил «РИА Новости» директор департамента андеррайтинга и управления продуктами Павел Нефедов.
Эксперт уточнил, что исследование было проведено на основе анализа данных о страховых случаях в сегменте полного каско. Автомобили, которые не подлежат восстановлению после ДТП, включают в себя Volkswagen Polo, Mercedes-Benz GLE, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Kia Sorento и Skoda Rapid. Также в список десяти машин, требующих значительных затрат на ремонт, вошли Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Renault Logan и Renault Kaptur.
Нефедов также отметил, что помимо серьезных повреждений, решение о нецелесообразности ремонта может быть принято даже при незначительных повреждениях устаревших недорогих автомобилей, которые застрахованы на небольшие суммы. Факторами, влияющими на это решение, являются стоимость запчастей и ремонтных работ.