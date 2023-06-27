Страховщики назвали авто, которые труднее всего восстановить после ДТП

Согласно данным страховой компании «Согласие» , автомобили Volkswagen Polo являются наиболее непригодными для восстановления после аварийных ситуаций в России, начиная с 2023 года, сообщил «РИА Новости» директор департамента андеррайтинга и управления продуктами Павел Нефедов .

Нефедов также отметил, что помимо серьезных повреждений, решение о нецелесообразности ремонта может быть принято даже при незначительных повреждениях устаревших недорогих автомобилей, которые застрахованы на небольшие суммы. Факторами, влияющими на это решение, являются стоимость запчастей и ремонтных работ.