Один из трех предсерийных прототипов Subaru Impreza WRX 22B STi выставлен на аукцион

Impreza WRX 22B STi – один из самых раритетных и дорогих Subaru. Компанией Subaru в конце 1990-х были выпущены только 400 экземпляров купе Impreza WRX STi в версии 22B для внутреннего рынка. Среди было и три прототипа. Выставлен на продажу как раз один из них. Продают автомобиль на аукционной площадке Silverstone.