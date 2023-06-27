Один из трех предсерийных прототипов Subaru Impreza WRX 22B STi выставлен на аукцион
На аукцион выставлен один из трех предсерийных прототипов Subaru Impreza WRX 22B STi, передает Auto.ru.
Пробег автомобиля составляет 12 тысяч километров. Однако, по словам аукционистов, спорткар находится в идеальном состоянии, поскольку за ним тщательно следили.
Impreza WRX 22B STi – один из самых раритетных и дорогих Subaru. Компанией Subaru в конце 1990-х были выпущены только 400 экземпляров купе Impreza WRX STi в версии 22B для внутреннего рынка. Среди было и три прототипа. Выставлен на продажу как раз один из них. Продают автомобиль на аукционной площадке Silverstone.
Спорткар принадлежал знаменитому раллийному гонщику Колину Макрею.
Все Impreza WRX 22B STi оснащены 2,2-литровым двигателем мощностью 276 лошадиных сил.
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