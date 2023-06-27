Внедорожник Tank 500 в гибридной модификации появился в продаже в Китае по той же цене 335 тысяч юаней (около 3,9 млн рублей), что и обычная бензиновая версия. Несмотря на то, что по прогнозам новинка должна была стоить на 30 тысяч юаней дороже, пишет Auto.ru.

Ценовые ожидания были связаны с тем, что силовая установка новой модификации Tank 500 гораздо сложнее, чем у той, что оснащена бензиновым двигателем.

Входящая в состав концерна Great Wall компания Tank установила в новой версии внедорожника турбомотор2.0, девятидиапазонный «автомат» и встроенный между ними электродвигатель. Автомобиль способен развить 408 л.с.

При этом гибрид заметно экономичнее бензинового предшественника: при заряженной батарее может обходиться 2,2 литра топлива на 100 километров. Расположенный в багажнике машины 20-киловаттный аккумулятор обеспечит дальность пробега без ДВС до 110 километров.

И, если Tank 500 с V6 тратит на разгон до 100 км/ч более 9 секунд, то Tank 500 Hi4-T делает то же самое за 6,9 секунды.