Hyundai Tucson 2024 замечен на ходовых испытаниях на дорогах общего пользования
Нынешнему поколению Hyundai Tucson этой осенью исполняется три года, и, если эти шпионские снимки свидетельствуют о том, что фейслифтинг уже идет полным ходом.
Камуфляж настолько непроницаем, что даже огни невозможно детально изучить. Немецкие номерные знаки — единственные открытые части. Тем не менее, учитывая, насколько высок спрос на текущую версию внедорожника, мы не ожидаем, что Hyundai слишком сильно ее изменит.
По всей видимости, обновленный Tucson продолжит использовать существующую линейку двигателей мощностью от 150 до 265 л.с.
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