Hyundai Tucson 2024 замечен на ходовых испытаниях на дорогах общего пользования

Нынешнему поколению Hyundai Tucson этой осенью исполняется три года, и, если эти шпионские снимки свидетельствуют о том, что фейслифтинг уже идет полным ходом.

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Камуфляж настолько непроницаем, что даже огни невозможно детально изучить. Немецкие номерные знаки — единственные открытые части. Тем не менее, учитывая, насколько высок спрос на текущую версию внедорожника, мы не ожидаем, что Hyundai слишком сильно ее изменит.