Босс Volkswagen рассказал о будущем культового "жука"

Генеральный директор Volkswagen Томас Шафер в интервью Autocar развеял слухи, связанные с «Жуком», отправленным в отставку в 2019 году. Культовой модели предсказывали воскрешение в виде электрокара с дизайном в духе батарейных Volkswagen и современной электроникой. Однако теперь босс Volkswagen дал понять, что нового Beetle не будет: его возвращение не имеет смысла с точки зрения маркетинга.

© Motor.ru

По словам Шафера, у Volkswagen Beetle был свой звездный час, и он в прошлом. В пример он привел Scirocco, оригинальная версия которого дебютировала в 1974 году. В нулевых модель возродили. Технически она была почти идентична «пятому» Volkswagen Golf и продержалась на конвейере до 2017 года, но была снята и производства из-за упавшего спроса.

Шафер отметил, что компания стремится инвестировать в наиболее выигрышные проекты, а потому не готова проделать то же самое с Beetle. Однако место для надежды он все же оставил. «Я бы не стал говорить это со 100-процентной уверенностью, но сегодня я не рассматриваю такую возможность», — сказал топ-менеджер.