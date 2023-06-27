В Госдуме предложили легализовать тонировку окон автомобилей

Депутат Нилов: законопроект об отмене штрафов за тонировку внесен в Госдуму
Депутаты от ЛДПР предложили снять ограничения по тонировке передних боковых стекол автомобилей, сохранив запрет на тонировку лобового стекла. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщил в своем Telegram-канале зампред фракции Ярослав Нилов.
Законопроектом предлагается внести изменения в ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, которая предполагает штраф в размере 500 рублей за езду на автомобиле, у которого светопропускаемость стекол не соответствует требованиям техрегламента.
«На улице — солнце, жара, духота. Особенно непросто приходится автовладельцам: в плотном потоке и тем более в пробках кузов машины нагревается, а солнечные лучи создают дополнительный дискомфорт в салоне, влияя и на зрение водителя. В таких условиях отчасти спасает не только кондиционер, но и тонировка передних боковых стекол», — написал Нилов.