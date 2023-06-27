В Госдуме предложили легализовать тонировку окон автомобилей

«На улице — солнце, жара, духота. Особенно непросто приходится автовладельцам: в плотном потоке и тем более в пробках кузов машины нагревается, а солнечные лучи создают дополнительный дискомфорт в салоне, влияя и на зрение водителя. В таких условиях отчасти спасает не только кондиционер, но и тонировка передних боковых стекол», — написал Нилов.