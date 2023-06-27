Водители смогут потребовать компенсацию морального вреда за неправильный штраф

Суд разрешил водителю требовать компенсацию морального вреда за неверный штраф. Как сообщает журнал Авто.ру, такое постановление вынес Второй кассационный суд общей юрисдикции по делу о нарушении правил парковки.

Согласно материалам дела, в 2019 году россиянку оштрафовали на 5 тысяч рублей. Она сочла, что штраф наложен по ошибке и попыталась доказать свою правоту в местном суде. На получение компенсации за моральный вред и расходы на адвоката у нее ушло несколько лет.

Изначально в ходе разбирательства суд урезал компенсацию расходов в несколько раз, а в выплате за причиненный моральный ущерб и вовсе отказал. Однако в ходе рассмотрения дела в кассационном суде вердикт оказался иным. Инстанция со ссылкой на постановление пленума Верховного суда РФ подтвердила, что возмещения морального вреда за незаконные решения можно требовать и в случае административных дел.

В результате дело отправили на новое рассмотрение. Там потребовали переопределить размеры компенсаций.