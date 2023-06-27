Экс-главу Audi приговорили к условному заключению по "дизельному делу"

Окружной суд в Мюнхене приговорил экс-главу Audi Руперта Штадлера к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно по делу о мошенничестве. Об этом сообщил во вторник телеканал N-tv.

Суд признал бывшего топ-менеджера виновным, указав на то, что он слишком поздно остановил сбыт автомобилей с программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. К условному заключению были приговорены также бывший руководитель отдела разработки двигателей Audi и инженер компании. Первый получил два года условно, второй, как и Штадлер, один год и девять месяцев. При этом суд постановил взыскать со Штадлера €1,1 млн, с экс-главы отдела разработки двигателей - €400 тыс., бывшего инженера - €50 тыс.

Экс-глава Audi стал одним из самых высокопоставленных сотрудников германского автоконцерна, который предстал перед судом в связи с "дизельным скандалом". Он был задержан 18 июня 2018 года и помещен в следственный изолятор, в его квартире прошли обыски. 2 октября того же года наблюдательный совет концерна уволил его. Позже он вышел из-под стражи под залог.