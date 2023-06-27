Генеральный директор автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин уходит со своего поста и займет должность председателя Совета директоров компании. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

Пронин напомнил, что после ухода с российского рынка бывшего владельца завода компании Renault на предприятии «не осталось ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство». По сути, вся работа была начата с нуля.

«Благодаря решению мэра Москвы, а также поддержке КАМАЗа, мы смогли в текущих условиях дать старт производству меньше, чем за полгода после принятия решения о возрождении российской марки «Москвич»», - констатировал Дмитрий Пронин.

Он также отметил, что на новой должности видит «обширный горизонт возможностей, связанный с выработкой стратегии работы завода».

После начала российской спецоперации на Украине ряд иностранных компаний объявил об уходе с российского рынка и передачи своих активов российским подразделениям или продаже другим собственникам. В мае 2022 года о своем уходе из России заявил автомобильный концерн Renault. Российские активы группы, включая долю французского концерна в АвтоВАЗе, перешли в государственную собственность с опционом обратного выкупа в течение шести лет.