Хорват отсудил у «серого» дилера Tesla в РФ 3,6 млн рублей

В Калининграде предприниматель и почетный консул республики Хорватия Стефано Влахович отсудил у неофициального российского дилера Tesla 3,6 млн рублей после того, как компания увеличила на €20 тыс. стоимость заказанной им машины без объяснения причин. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Влахович, который более 20 лет живет в Калининграде и ведет там бизнес, заказал у московского ООО «Тесла клуб» автомобиль Tesla Model Y Performance за 82 тыс. евро в мае 2021 года и внес в качестве предоплаты более 2,3 млн рублей. Договором предусматривалось, что автомобиль придет к клиенту 15 января 2022-го. Однако «Тесла клуб» уведомил клиента, что машина готова к выдаче, лишь осенью 2022 года. Кроме того, дилер без объяснения причин увеличил ее цену на 20 тыс. евро.