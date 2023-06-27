В Москве угнали машину с 250 млн рублей в салоне

В Москве полицейские ищут мужчину, который угнал автомобиль Toyota с 250 млн рублей в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

37-летний владелец бизнеса по оптовой продаже автодеталей собирался купить недвижимость на Рублевке и попросил своего 46-летнего брата поучаствовать в сделке. Бизнесмен вручил брату мешки, в которых находилось около 250 млн рублей наличными (190 млн рублей и $550 тыс.), а также ключи от Toyota Land Cruiser, поручив доставить деньги по назначению.

Перед сделкой брату требовалось забрать еще 1,5 млн рублей, заехав по одному адресу. Для безопасности мужчина позвал с собой давнего друга, бывшего 34-летнего сотрудника частного охранного предприятия с разрешением на травматическое оружие.