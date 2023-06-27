Будущий «Москвич 6» заметили в России

В России сфотографировали лифтбек Sehol, который может стать новым «Москвичом». Портал «Китайские автомобили» публикует фотографию и видео, на которых запечатлена перевозка двух моделей китайской марки Sehol (входит в состав компании JAC): кроссовера Sehol X6 и лифтбека Sehol Yao. Последний, как ожидается, станет новым «Москвичом 6». Его производство начнется в июле или августе. Кроссовер Sehol X6 тоже ранее фигурировал в демонстрационных слайдах «Москвича» в качестве будущей новинки.

«Китайские автомобили» называют автозавод «Москвич» наиболее вероятным получателем двух автомобилей Sehol, замеченных на МКАД. Портал ссылается на слова главы КамАЗа Сергея Когогина, который недавно анонсировал появление двух новых моделей «Москвича» — как раз кроссовера и лифтбека. Более того, Sehol Yao уже демонстрировали мэру Москвы Сергею Собянину с эмблемами «Москвича 6».

Москвич

Москвич

Москвич

Москвич

В Китае Yao, также известный как JAC A5 Plus, комплектуется бензиновым мотором объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатым «роботом».

Что же касается кроссовера Sehol X6, то его, предположительно, назовут «Москвич 5». Эта модель продается в Китае с такой же связкой полуторалитрового двигателя и роботизированной коробки передач.