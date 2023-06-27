Супергибрид BMW XM разбился в попытке установить рекорд

Гибридный суперкроссовер BMW XM разбился на горе Пайкс-Пик в попытке установить рекорд. Пайкс-Пик — легендарная трасса в штате Колорадо, США, на которой традиционно проводится «Гонка в облака» среди различных транспортных средств, от серийных автомобилей до спортивных прототипов. В этом году одним из участников скоростного подъема стал гибрид BMW XM, который попытался установить рекорд в своем классе. Но попытка оказалась неудачной — всего через несколько минут после старта кроссовер разбился.

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Что именно произошло, еще предстоит выяснить. В ходе прямой трансляции на YouTube.com показали лишь BMW XM с полностью разбитой передней частью и вывернутым колесом, который на эвакуаторе вернули к стартовой линии. По характеру повреждений можно предположить, что автомобиль на большой скорости врезался в какое-то препятствие.

В BMW пока не комментируют аварию, однако в разговоре с Motor1.com представитель марки заявил, что автопроизводитель «учтет допущенные ошибки и повторит попытку в течение нынешнего лета».

BMW XM дебютировал сентябре прошлого года. Кроссовер стал знаковым для подразделения М, так как это его первая самостоятельная модель за несколько десятков лет, а также первый гибрид. В движение суперкроссовер приводит установка, в составе которой двигатель V8 объемом 4,4 литра и электромотор, встроенный в восьмидиапазонный автомат. Суммарная пиковая отдача — 652 лошадиные силы.