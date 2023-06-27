Geely объявила старт продаж доступных версий кроссовера Atlas Pro

Самые доступные комплектации Geely Atlas Pro поступили в продажу, сообщили в компании.

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Речь идет о машинах, которые оснастили дефорсированным до 150 л.с. турбмотором 1.5 (это все тот же трехцилиндровый двигатель, что и прежде) без гибридного "довеска", как у более дорогих комплектаций. Привод исключительно передний. Трансмиссия - 6-диапазонный "автомат".

При этом покупателям предложили две комплектации таких машин - Comfort и Luxury. Первая обойдется в 2 688 990 рублей без учета спецпредложений, вторая - в 2 808 990. Такие же автомобили, но с мотором на 177 л.с., стоят на 70 тысяч рублей дороже. С учетом действия спецусловий минимальная цена модели составит 2 138 990 рублей.

В Geely обратили внимание, что 150-сильный Geely Atlas Pro разгоняется до 100 км/ч за 11 секунд, его максимальная скорость ограничивается 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле равен 7,4 литра на 100 км.