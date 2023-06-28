Шеф-дизайнер KIA прогнозирует эру "пост-SUV”

Шеф-дизайнер KIA: “Нас ждёт эра пост-SUV”
Шеф-дизайнер компании KIA Карим Хабиб дал обширное интервью английскому изданию Autocar, в котором порассуждал о будущем класса кроссоверов и внедорожников.
Перу этого автомобильного художника принадлежат такие модели SUV, как BMW X3 и X6, а также актуальный KIA Sorento, поэтому к его мнению стоит прислушаться. Так, г-н Хабиб уверен, что внешность кроссоверов будущего будет сильно отличаться от того, что мы имеем на рынке сейчас, поскольку внедрение электрических силовых установок дает дизайнерам больше свободы.
Иными словами, нас с вами ждет эра “пост-SUV”. Когда-то кроссоверы разрушили гегемонию минивэнов и пришли на их место, теперь же, по словам Карима Хабиба, они сами должны либо трансформироваться, либо уйти. Одним из важнейших драйверов перемен глава дизайна KIA называет электрические силовые установки, которые занимают меньше места, чем ДВС и сопутствующие ему узлы и агрегаты. Электромобили имеют больше полезного пространства в салоне и багажнике, они более технологичны – Карим Хабиб уверен, что эти преимущества должны говорить о себе и снаружи.
При этом дизайнер не считает, что будущие SUV должны превратиться в аэродинамичные “обмылки”. Он остается ярым приверженцем простых классических линий, как у Jeep Wrangler или Land Rover Defender. Именно поэтому флагманский электрический внедорожник KIA EV9 выглядит очень брутально. Однако такой дизайн бросает вызов технологиям, ведь ухудшение аэродинамики может привести к сокращению запаса хода.