Шеф-дизайнер KIA прогнозирует эру "пост-SUV”

Шеф-дизайнер компании KIA Карим Хабиб дал обширное интервью английскому изданию Autocar, в котором порассуждал о будущем класса кроссоверов и внедорожников.

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Перу этого автомобильного художника принадлежат такие модели SUV, как BMW X3 и X6, а также актуальный KIA Sorento, поэтому к его мнению стоит прислушаться. Так, г-н Хабиб уверен, что внешность кроссоверов будущего будет сильно отличаться от того, что мы имеем на рынке сейчас, поскольку внедрение электрических силовых установок дает дизайнерам больше свободы.

Иными словами, нас с вами ждет эра “пост-SUV”. Когда-то кроссоверы разрушили гегемонию минивэнов и пришли на их место, теперь же, по словам Карима Хабиба, они сами должны либо трансформироваться, либо уйти. Одним из важнейших драйверов перемен глава дизайна KIA называет электрические силовые установки, которые занимают меньше места, чем ДВС и сопутствующие ему узлы и агрегаты. Электромобили имеют больше полезного пространства в салоне и багажнике, они более технологичны – Карим Хабиб уверен, что эти преимущества должны говорить о себе и снаружи.