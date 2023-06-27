Ford планирует сократить сотни сотрудников в США

Американский автопроизводитель Ford планирует сократить на этой неделе сотни рабочих мест в США с целью оптимизации расходов. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg .

"Эти изменения соответствуют [приоритетам компании] и сделают ее [продукцию более] рентабельной", - приводит агентство слова представителя компании.

В мае стало известно о планах Ford по увольнению свыше 1,3 тыс. сотрудников в Китае. В феврале компания заявила о намерении сократить 3,8 тыс. рабочих мест в Европе на фоне снижения прибыли и перехода на электромобили. Основная часть увольнений затронула предприятия в Великобритании и Германии.