Водителя, который толкнул гаишника, будут судить

Автоинспекторам пришлось силой задерживать пьяного водителя BMW, сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, который опубликовал запись инцидента.

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В городе Октябрьский дорожные полицейские остановили кроссовер BMW с 47-летним водителем за рулем. Инспекторы ДПС пытались заставить мужчину выйти из автомобиля, но тот сопротивлялся и в какой-то момент ударил полицейского. Автомобилист вел себя агрессивно, грубил и неадекватно реагировал на просьбы пройти освидетельствование.

На водителя надели наручники и доставили его в отдел полиции. Первоначальное освидетельствование показало, что мужчина пьян, но с показаниями прибора задержанный соглашаться не стал, а от прохождения теста на трезвость в медучреждении отказался. Нарушителя отправили в камеру для административных задержанных, автомобиль эвакуировали на спецстоянку.