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В Башкирии пьяный водитель ударил инспектора ДПС, когда его вытаскивали из BMW

Автоинспекторам пришлось силой задерживать пьяного водителя BMW, сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, который опубликовал запись инцидента.

Водителя, который толкнул гаишника, будут судить
© Газета.Ru

В городе Октябрьский дорожные полицейские остановили кроссовер BMW с 47-летним водителем за рулем. Инспекторы ДПС пытались заставить мужчину выйти из автомобиля, но тот сопротивлялся и в какой-то момент ударил полицейского. Автомобилист вел себя агрессивно, грубил и неадекватно реагировал на просьбы пройти освидетельствование.

На водителя надели наручники и доставили его в отдел полиции. Первоначальное освидетельствование показало, что мужчина пьян, но с показаниями прибора задержанный соглашаться не стал, а от прохождения теста на трезвость в медучреждении отказался. Нарушителя отправили в камеру для административных задержанных, автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Полицейские составили протоколы за отказ от прохождения медосвидетельствования и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. За драку с автоинспектором мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 318 УК РФ, отметили в ГИБДД.

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