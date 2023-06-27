GAC показал автомобиль, который может и ездить по дорогам, и летать

Компания GAC представила новый летающий автомобиль, который может ездить по дорогам. Пока это только концепт модели, получившей название GOVE. Он представляет собой пассажирский одноместный дрон с шестью винтами, прикрепленный к четырехколесному шасси для передвижения по земле. В GAC верят, что машина пригодится на юге Китая, где крупные города Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг и Макао сгруппированы по бокам обширной дельты реки.

© Motor.ru / GAC GOVE

Дрон GOVE одноместный, но беспилотный, и представляет собой летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Подзаряжаемым шасси, напоминающим концепт Mercedes-Benz Vision AVTR можно управлять удаленно. Полет флайкара уже продемонстрировали китайским журналистам, но подробностей о сроках выпуска серийного варианта пока нет.

В GAC отметили лишь, что коммерциализация проекта «вероятно, займет много времени». В Китае еще законодательно не утверждены правила использования дронов с пассажирами, хотя беспилотники активно применяют в сельском хозяйстве и для съемки фото и видео.

Hyundai, Rolls-Royce, Volkswagen, Airbus и другие крупные компании вложились в разработку летающих машин. Однако перед их массовым внедрением нужно решить множество технических и правовых задач. По прогнозам Hyundai, внутригородские воздушные перевозки пассажиров все же не за горами: они могут стать доступны к концу десятилетия.