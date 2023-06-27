Водитель при виде полиции выбросил на обочину пакет с ручными гранатами

В Крыму поместили под стражу водителя Toyota Camry, который при виде полицейских выбросил из своей машины на обочину пакет с гранатами РГД-5. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Крым».

Подозрительный автомобиль остановили для проверки у АЗС неподалеку от села Раздольное Советского района. Полицейские заметили, что при этом водитель выбросил через окно пассажирской двери пакет с неизвестными предметами.

«В результате осмотра автомобиля и участка местности вокруг оперативниками обнаружены и изъяты составные части взрывоопасного предмета. Согласно компетентному мнению специалистов, изъятые предметы являются гранатами РГД-5, а также запалами к ним», — отмечается в сообщении.