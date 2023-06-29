В Петербурге запретят желтые такси

Все автомобили такси в Санкт-Петербурге выкрасят в белый цвет.

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На заседании Заксобрания 28 июня новые правила утвердили окончательно — в третьем чтении, пишет «Фонтанка». С 1 сентября нынешнего года все машины такси Санкт-Петербурга и Ленинградской области начнут приводить к общему внешнему виду: в итоге они должны стать белыми с желтой полосой на боках. Требования будут обязательны для перевозчиков, которые получат разрешение после 1 сентября. Остальные же будут обязаны перекрасить машину при оформлении разрешения на новый срок.

В процессе второго чтения депутаты предлагали смягчить условия законопроекта о регулировании деятельности такси. Так, против ввода единого цвета голосовали в КПРФ и в партии «Справедливая Россия — За правду!», отмечая, что оранжевый фонарь на крыше автомобиля — достаточный опознавательный знак. Также предлагалось ограничиться относительно недорогой желтой светоотражающей полосой, но эти идеи были отклонены.

Кроме этого, законом вводятся реестры водителей, машин и агрегаторов. Последним разрешение будут выдавать на пять лет. Такой же срок установят для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Закон урегулирует использование такси на вокзалах Санкт-Петербурга и в аэропорту «Пулково». Предлагать услуги перевоза там будет запрещено за пределами специально оборудованных мест. Законотворцы прописали требования и к экоклассу машин. Так, с 1 сентября им придется перейти на третий класс, через год — на четвертый, а еще через год — на пятый.