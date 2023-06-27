Госдума приняла новые правила получения водительских прав. Как сообщает Autonews, изменения коснутся тех, кто живет в России, но пользуется иностранными удостоверениями.

Законопроект вносит изменения в ст. 25 и 26 ФЗ «О безопасности дорожного движения». Он был принят в третьем чтении — первое состоялось еще в 2022 году, а второе — 22 июня 2023 года.

Согласно поправкам, пользоваться правами других стран можно будет лишь в течение 12 месяцев. Закон распространяет свое действие как на иностранцев, так и на граждан России. Для получения российского документа желающим нужно будет сдать лишь теоретическую часть экзамена на водительское удостоверение. За нарушение предусмотрен серьезный административный штраф.

При этом с Белоруссией в документе есть нюанс. Менять удостоверение придется тем гражданам России и республики, у которых права белорусского образца. Также есть исключение для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, а также их семей — они смогу заменить права без экзаменов, обучения или медицинских справок. Кроме того, такая возможность есть и у сотрудников международных организаций, которые аккредитовал МИД РФ.