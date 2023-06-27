Nissan Z Nismo не получит механическую коробку передач

«Заряженный» спорткар Nissan Z Nismo оставили без механической коробки передач. Как утверждают инсайдеры, которые ознакомились с внутренними документами японский компании, Nissan Z Nismo 2024 модельного года появится на рынке с безальтернативной автоматической трансмиссией — это будет девятиступенчатый автомат. Официального подтверждения этой информации пока нет, но она может появиться в ближайшее время — в Nissan обещают обнародовать информацию о готовящейся новинке уже этим летом.

© Motor.ru / Nissan Z

Nissan Z Nismo несколькими днями ранее показали на официальном видео: спорткар предстал в спортивном обвесе, с новым спойлером, красной линией, протянувшейся от носа до кормы, обутый в новые шины — на смену Bridgestone Potenza S007 пришли Dunlop SP Sport Maxx. Ожидается, что отдача 3,0-литрового мотора V6 с двойным турбонаддувом увеличится с нынешних 405 до 500 сил, а вот пару агрегату составит безальтернативный автомат — шестиступенчатую «механику» от обычного Z без приставки Nismo спорткар не получит.

Есть и неофициальная информация о цветах нового Z Nismo: ожидается появление двухцветных вариантов с черной крышей.

Ранее стало известно о проблемах на производстве Nissan Z: дело в высокоавтоматизированном процессе покраски кузова на заводе в префектуре Тотиги, Япония, который сильно тормозит выпуск модели. В результате продажи спорткара сильно просели — если за пять месяцев 2023 года в Японии было зарегистрировано 435 таких машин, то в мае всего 67. В результате в производственной очереди оказались более пяти тысяч экземпляров купе, на выпуск которых Nissan при нынешнем темпе потребуется как минимум пять лет.