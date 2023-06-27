Китайская GAC разработала автомобильный двигатель на аммиаке

Компания GAC представила первый в мире автомобильный двигатель на жидком аммиаке. Экспериментальный агрегат объемом два литра выделяет на 90 процентов меньше углекислоты, чем при использовании традиционных видов топлива. ДВС выдает 163 силы и стабильно работает во всём диапазоне оборотов. Раньше для равномерного сгорания аммиака приходилось использовать активатор горения, например дизель, но GAC вместо этого применила ряд инновационных решений.

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Компания Guzngzhou Automotive Group (GAC) объявила о разработке первого в мире двигателя внутреннего сгорания на жидком аммиаке. Перспективный агрегат объемом 2,0 литра выдает около 163 лошадиных сил и выбрасывает в атмосферу на 90 процентов меньше углекислого газа, чем при использовании традиционных видов топлива. Каких-либо других подробностей GAC пока не приводит. Однако всё свидетельствует о том, что ей удалось решить основные проблемы таких ДВС.

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Аммиачно-воздушные смеси имеют низкую скорость распространения пламени. Поэтому для стабильной работы двигателя, как правило, используют второе топливо, например дизель или водород. Двойной впрыск также снижает выбросы CO и NOx, но это прямой путь к усложнению и, следовательно, удорожанию. Чтобы ДВС работал равномерно во всем диапазоне оборотов, GAC применила новую технологию зажигания и точный контроль процесса изменения фазы впрыска аммиака.

Вообще аммиак — один из самых многообещающих носителей водорода. Он сжижается при 36 градусах по Цельсию или при комнатной температуре и давлении около 8,5 атмосфер, притом что жидкому водороду нужна криокамера, в которой будет -253 градуса. Последние аммиачные проекты как раз и крутятся вокруг крэкинга, то есть выделения водорода для использования в топливных элементах.