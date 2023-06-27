Китайская GAC разработала автомобильный двигатель на аммиаке

GAC разработала автомобильный двигатель на аммиаке
Компания GAC представила первый в мире автомобильный двигатель на жидком аммиаке. Экспериментальный агрегат объемом два литра выделяет на 90 процентов меньше углекислоты, чем при использовании традиционных видов топлива. ДВС выдает 163 силы и стабильно работает во всём диапазоне оборотов. Раньше для равномерного сгорания аммиака приходилось использовать активатор горения, например дизель, но GAC вместо этого применила ряд инновационных решений.
Компания Guzngzhou Automotive Group (GAC) объявила о разработке первого в мире двигателя внутреннего сгорания на жидком аммиаке. Перспективный агрегат объемом 2,0 литра выдает около 163 лошадиных сил и выбрасывает в атмосферу на 90 процентов меньше углекислого газа, чем при использовании традиционных видов топлива. Каких-либо других подробностей GAC пока не приводит. Однако всё свидетельствует о том, что ей удалось решить основные проблемы таких ДВС.
Аммиачно-воздушные смеси имеют низкую скорость распространения пламени. Поэтому для стабильной работы двигателя, как правило, используют второе топливо, например дизель или водород. Двойной впрыск также снижает выбросы CO и NOx, но это прямой путь к усложнению и, следовательно, удорожанию. Чтобы ДВС работал равномерно во всем диапазоне оборотов, GAC применила новую технологию зажигания и точный контроль процесса изменения фазы впрыска аммиака.
Вообще аммиак — один из самых многообещающих носителей водорода. Он сжижается при 36 градусах по Цельсию или при комнатной температуре и давлении около 8,5 атмосфер, притом что жидкому водороду нужна криокамера, в которой будет -253 градуса. Последние аммиачные проекты как раз и крутятся вокруг крэкинга, то есть выделения водорода для использования в топливных элементах.
При этом сам аммиак высокотоксичен: при вдыхании его пары вызывают отек легких и тяжелое поражение нервной системы. Кроме того, основные объемы аммиака по-прежнему получают из природных энергоносителей методом Габера — Боша, при котором выделяется много парниковых газов. Единственным решением тут может быть зеленый аммиак, произведенный с использованием возобновляемых источников энергии без выделения углекислоты. Правда, масштабы таких производств пока на порядок меньше, чем у серого аммиака.