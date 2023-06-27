Сбер и Globaltruck запускают грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 "Нева"

"Сберавтотех" (компания - разработчик технологии автономного вождения) и крупнейший российский грузоперевозчик Globaltruck запускают во вторник грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 "Нева", следует из сообщения Сбера.
Отмечается, что беспилотные магистральные седельные тягачи "Сберавтотеха" будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва в пределах трассы М-11 "Нева".
"Грузовики будут выполнять перевозки в беспилотном режиме. При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контроля безопасности поездки", - указано в сообщении.
По словам старшего вице-президента, руководителя блока "Технологии" Сбербанка Андрея Белевцева, разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck. "Планируем задействовать все свои мощности для масштабирования этого проекта", - отметил он.