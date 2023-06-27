Дизайнер показал, каким может быть преемник УАЗ "Хантер"

Дизайнер Андрей Давыдов, известный своим участием в проекте юбилейной "Буханки", опубликовал рендеры автомобиля, который он представил как новый УАЗ-469.

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Автомобиль имеет и собственное имя - "Булава". Для внедорожника характерны квадратные формы, переосмысленные в модерновом ключе. Одна из особенностей - "пиксельные" панели, заменяющие головную оптику и фонари. Также "Булава" получила скрытые ручки дверей, расширенные колёсные арки, рейлинги, которые, судя по всему, являются частью силового каркаса автомобиля, остекление с прямой подоконной линией, фирменный рельефный капот с крюками.

В обсуждении к посту с рендерами в Telegram-канале Андрея Давыдова пользователи отметили сходство концепта с "Нивой" и Ford Bronco, а кто-то уже изъявил желание купить такой авто за 4 млн рублей.