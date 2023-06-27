Компания Changan представила конкурента Tesla Model S
Китайская компания Changan рассекретила электрокар, который появится в продаже под новым суббрендом Qiyuan и должен стать прямым конкурентом Tesla Model S. Об этом пишет Auto.ru.
Автомобиль отличается весьма лаконичными линиями и отсутствием радиаторной решетки, его габариты 4905х1910х1480 миллиметров при колесной базе 2,9 метра.
Дизайн салона новинки роднит ее с электрокарами Tesla. Центральное место в салоне Changan Qiyuan A07 занимает крупный дисплей, а количество физических кнопок сведено к минимуму.
Ожидается, что новая модель выйдет на рынок как «чистый» электрокар, а также получит версию с бензиновым двигателем в роли генератора. При этом сам двигатель сможет развивать до 258 л.с., а генератор получит мощность 130 л.с.
Пока неизвестно, когда именно состоится полноценная премьера Changan Qiyuan A07.
Ранее акции мировых автогигантов Renault, Stellantis и Volkswagen упали в цене на фоне новостей о решении Tesla понизить стоимость электромобилей в США и Европе.
После объявления лидером рынка о снижении цен на «электрички» компания Lucid Group также заявила о предоставлении покупателям скидки в $7500 при покупке ряда моделей люксового электромобиля Air. В ценовую войну с Tesla включились и автопроизводители из Китая. Как минимум 30 автомобильных брендов там объявили о скидках.