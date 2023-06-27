Компания Changan представила конкурента Tesla Model S

Китайская компания Changan рассекретила электрокар, который появится в продаже под новым суббрендом Qiyuan и должен стать прямым конкурентом Tesla Model S. Об этом пишет Auto.ru.

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Автомобиль отличается весьма лаконичными линиями и отсутствием радиаторной решетки, его габариты 4905х1910х1480 миллиметров при колесной базе 2,9 метра.

Дизайн салона новинки роднит ее с электрокарами Tesla. Центральное место в салоне Changan Qiyuan A07 занимает крупный дисплей, а количество физических кнопок сведено к минимуму.

Ожидается, что новая модель выйдет на рынок как «чистый» электрокар, а также получит версию с бензиновым двигателем в роли генератора. При этом сам двигатель сможет развивать до 258 л.с., а генератор получит мощность 130 л.с.

Пока неизвестно, когда именно состоится полноценная премьера Changan Qiyuan A07.

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Ранее акции мировых автогигантов Renault, Stellantis и Volkswagen упали в цене на фоне новостей о решении Tesla понизить стоимость электромобилей в США и Европе.