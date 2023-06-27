В Россию привезли Peugeot иранской сборки

В России начали продавать хетчбэк Peugeot 207, собранный в Иране, по цене в 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказал портал «Автоновости дня».

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У авто двигатель TU5 объемом 1,6 литра и мощностью 113 лошадиных сил, а также шестиступенчатая гидромеханическая коробка-автомат.

Авто оснащено двумя подушками безопасности, креплением ISOFIX для детского кресла, противотуманными фарами, круиз-контролем, электроприводом зеркал, камерой заднего вида с парктроником, электрическими стеклоподъемниками и подогревом передних сидений. В авто есть медиасистема с ЖК-экраном, USB и Bluetooth.

По данным портала, при оформлении кредита и сдаче старого авто по трейд-ин, скидка на Peugeot 207 составит 510 тысяч рублей и его можно будет купить за 990 тысяч рублей.

«Автоновости дня» отмечают, что Иран - единственная страна, где все еще выпускается Peugeot 207, в целом в мире его производство прекратилось в 2014 году.