Аналог Opel Insignia от Buick не собирается на покой

В Европе выпуск лифтбека и универсала Opel Insignia завершился в прошлом году, американский же рынок, где машины продавали как Buick Regal, семейство покинуло еще раньше – в 2020-м. А вот в Поднебесной производство модели продолжается, причем автомобиль не собирается на покой: там это тоже Бьюик, однако для китайцев делают не пятидверки, а седан. Предыдущий рестайлинг четырехдверка пережила почти три года назад, и вот на подходе еще раз доработанный Buick Regal. Снимки такого седана ранее слил минпром КНР, но то были лишь фрагменты. Теперь же машину сфотографировали в полный рост: эти кадры растиражировали многие местные СМИ, среди которых оказалось и издание Cheshi.