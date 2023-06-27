На авторынок России вышел седан Hyundai Ioniq 6

Дилеры выставили на продажу в России электрические седаны Hyundai Ioniq 6, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы в классифайдах.

Продавец из Москвы предложил Ioniq 6 в исполнении Long Range с запасом хода в 583 км и электродвигателем (329 л.с.) за 6,7 млн рублей. Автомобиль оснащен полным приводом. Машина имеет сиденья с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией, многозонный климат-контроль, панорамную крышу, металлические накладки на педали. Автомобиль произведен для корейского рынка.

Продавец из Подмосковья выставил полноприводный Ioniq 6 за 6,1 млн рублей. Он снабжен адаптивным круиз-контролем, функцией дистанционной парковки, системой распознавания дорожных знаков и мониторинга слепых зон.