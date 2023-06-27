Skoda Enyaq превратили в кемпер для «цифровых кочевников»

Электрический кроссовер Skoda Enyaq превратили в хай-тек кемпер для «цифровых кочевников». Концепт Roadiaq построен студентами технического училища «Шкоды» в Млада-Болеславе и, как и предыдущие проекты, не получит серийного продолжения. Он может похвастаться просторным салоном с рабочей станцией и спальным местом, кухонным гарнитуром, душем, солнечными панелями и даже кофемашиной.

© Motor.ru / Skoda

Студенты технического училища «Шкоды» в Млада-Болеславе представили девятый по счету ученический концепт-кар. Усилиями 29 человек Enyaq 80x Sportline превращен в кемпер Roadiaq, внутри которого есть всё необходимое для работы и путешествий.

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Силовая установка осталась прежней — два электромотора выдают 265 лошадиных сил, а питающая их батарея емкостью 82 киловатт-часа обеспечивает дальность хода 495 километров по циклу WLTP. Но внутри и снаружи машина сильно преобразилась.

Skoda

Skoda

Skoda

Горб на крыше прибавил к высоте электрокара чуть больше 35 миллиметров и сделал салон более просторным. Изменилась дверь багажника, а заднюю сделали глухой, потому что с той стороны стоит кровать и нужно было как-то обеспечить тайну личной жизни.

На крышу Roadiaq можно установить солнечные панели, к тому же на левой стороне есть отдельный разъем для подключения к энергосети кемпинга. Также в комплект включен складной тент, который на время стоянки «пристегивается» к машине для защиты от дождя или солнца.

Skoda

Skoda

Skoda

Skoda

Внутренняя обивка Roadiaq сделана из переработанного текстиля. Мебель в задней части изготовлена по спецзаказу, и с её помощью машину можно превратить в дом на колесах или мобильный офис. Авторам пришлось изрядно поработать над адаптацией электрической системы — но оно того стоило.

Здесь есть 27-дюймовый монитор, беспроводные клавиатура и мышь, камера для видеозвонков, держатель планшета, USD-порты и розетки. Каким-то образом в кроссовер поместился даже компактный кухонный блок с кофемашиной, а ещё душ, посуда, фонарики и набор для выживания.